محافظ الدقهلية يحتفل بالعيد القومي للمحافظة بحضور محافظين سابقين

الدقهلية - فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية، يرافقة محافظا الدقهلية السابقان اللواء صلاح المعداوى ، و الدكتور أحمد الشعراوى والاعلامى جمال الشاعر، والفنان محمود حافظ ، ، قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد اعادة تطويرها وتجديدها لتليق بمحافظة الدقهلية العريقة، كما افتتح المحافظ ومرافقية حضانة أبناء العاملين كما تفقد المركز التكنولوجى الجديد الجارى تنفيذة وقد شهد المحافظ وضيوف المحافظة الاحتفالية الفنية الكبرى التى أقيمت بالقاعة الجديدة، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعدالفرماوى، السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية ونواب البرلمان ، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن،

والقى محافظ الدقهلية كلمة رحب فيها بضيوف المحافظة قائلا "أهلا ومرحبا بكم جميعا فى محافظة الدقهلية العريقة ، أرض البطولات ، أرض الامجاد ، ارض العمل والكفاح والانجاز .

وأضاف الدكتور مختار لقد شرفت بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتولى مسئولية محافظة عريقة منذ ما يزيد على 70 يوما ، بعد محافظين عظام كان لكل منهم أيادى بيضاء تحققت فى عهدهم انجازات عديدة فى كافة المجالات الخدمية والتنموية ساهمت فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية الحكيمة لمصرنا الغالية .

وأضاف محافظ الدقهلية ، أن الاحتفال بالعيد القومى كل عام يهدف فى المقام الأول أن نرسخ فى اذهان النشئ والشباب والمواطنين جميعا ذكرى عزيزة علينا جميعا نستلهم منها العظة والعبرة والدرس والتصدى لكافة المحاولات التى تستهدف النيل من استقرار الوطن وزعزعة امنه وايقاف مسيرته نحو الرقى والتقدم والازدها، وقال محافظ الدقهلية ان خلال هذه المسيرة التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باتت يد تبنى وتعمر وتنجز وتحقق امال وطموحات شعب أبي عريق ، ويد أخرى تحمل السلاح تواجه ارهابا اسودا خبيثا يطل علينا بين آن وآخر يحاول يائسا تعطيل المسيرة نحو الاستقرار والتقدم مشيرا انه لن يستطيع مؤكدا ان مصر جيشا وشعبا وارضا، صخرة تتحطم عليها أحلام الطامعين.

واختتم الدكتور مختار كلمتة بتوجيه التحية للقوات المسلحة المصرية ، ورجال الشرطة المصرية البواسل لما يبذلونه من جهود مضنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين ، و كما وجه التحية لارواح شهداء الوطن الذين يضحون لتظل مصرنا باقية قوية خالدة على مر العصور.

وكرم محافظ الدقهلية خلال الحفل 30 قيادة تنفيذية مديري المديريات ومديرى عموم الادارات بالمحافظة بتسليمهم شهادات التقدير على جهودهم المتميزة ، وكان برنامج الحفل قد تضمن تقديم العديد من الفقرات الفنية ومنها اوبريت المنصورة تصنع التاريخ وفلما تسجيليا عن معركة المنصورة الجويةوكلها تؤكد عظمة وتاريخ محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة.