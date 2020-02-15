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خلال توزيع معدات النظافة الجديدة

محافظ الدقهلية لـ"الأهالى": "وعدتكم أن تعم النظافة على كل شبر فى المحافظة"

السبت، 15 فبراير 2020 12:26 م
محافظ الدقهلية لـ"الأهالى": "وعدتكم أن تعم النظافة على كل شبر فى المحافظة" محافظ الدقهلية
فريق المحافظات

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أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم باستاد المنصورة إشارة البدء لتوزيع معدات وصناديق النظافة الجديدة لتنضم إلى المنظومة بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

وأكد محافظ الدقهلية على أنه وعد أهالي المحافظة واليوم ينفذ الوعد مشيرا إلى أن النظافة ستعم كل شبر في الدقهلية بتعاون الجميع وأضاف أن شعب الدقهلية يستحق منا الكثير وأننا لا نبخل عليه بجهد وعمل وإخلاص.

وأوضح محافظ الدقهلية أننا نبدأ مرحلة جديدة في منظومة النظافة بسيارات مكنسية وصناديق قمامة جديدة، مؤكدا على توزيع كافة المعدات والأدوات الجديدة اليوم على جميع شوارع المحافظة.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من السيارات المكنسية سيتم توزيعها وبدء العمل بها في الشوارع اليوم .

وأمر محافظ الدقهلية بتوزيع كافة السيارات النظافة والمكنسية وصناديق القمامة اليوم على المراكز ومدينة المنصورة بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمركبات.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع 35 سيارة نظافة بعد رفع كفاءتهم كمرحلة أولى يتبعها توزيع 70 سيارة في المرحلة الثانية وبدء تشغيل4 سيارات مكنسية اليوم بمدينة المنصورة.

يذكر بأن عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور عدد من مسئولى إدارة البيئة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة .

وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة، والمتضمنة إنشاء مصانع معاجلة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، بالإضافة إلى مناقشة مشكلة توقف الشركة العاملة فى مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة عن العمل.

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