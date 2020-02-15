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محافظ أسوان: وزير النقل وافق على ازدواج الطريق الصحراوى منعا للحوادث

السبت، 15 فبراير 2020 11:48 ص
محافظ أسوان: وزير النقل وافق على ازدواج الطريق الصحراوى منعا للحوادث اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أعلن عن أن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستقوم بتنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بداية من كمين غرب أسوان وحتى ربطه بالازدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية وذلك بإجمالى 51 كم ذهاباَ وإياباَ كمرحلة أولى ثم استكمال الاذدواج حتي محافظة الأقصر، وبالتوازى مع رفع كفاءة وصيانة الطريق بمسافة 42 كم فى اتجاه أسوان / القاهرة من ضمن الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون.

 

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر للفريق كامل الوزير على استجابته السريعة والإنسانية لمطالب أهالى أسوان لازدواج الطريق الصحراوى الغربى والذى كان يعد بمثابة حلم طال انتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحياَ وتجاريا وخدميا بما ساهم لأول مرة فى إحداث طفرة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية.

 

وأشار محافظ أسوان، فى تصريحاته على هامش جولة وزير النقل، إلى أن ازدواج الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظا على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية، بالإضافة إلى أنه يعتبر الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية حيث تعتبر أسوان جسر التواصل التجاري والاقتصادي والسياحي بين مصر والقارة السمراء.

 

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عرض مطالب المحافظة المتعلقة بضرورة ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث التى أودت بحياة بعض المواطنين نتيجة سوء حالة الطريق.

 

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استهل جولته داخل محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، بتفقد مشروع محور بديل خزان أسوان، والذى سيكون بديل لكوبرى الخزان القديم حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وأيضاً ربطه بطريق أسوان / أبو سمبل.

 

واستمع وزير النقل خلال جولته التى رافقه فيها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لشرح حول مشروع محور بديل الخزان، والذى تصل تكلفته التقديرية إلى 2 مليار جنيه و يبلغ طول المحور التنموى الجديد 5،4 وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 متر منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 متر  ، بالإضافة إلى عدد 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 متر ، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 متر وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم.

 

 


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