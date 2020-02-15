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مجدى يعقوب يلقى محاضرة فى أبو ظبى عن تخليق صمامات القلب بدلا من استبدالها

السبت، 15 فبراير 2020 08:09 م
مجدى يعقوب يلقى محاضرة فى أبو ظبى عن تخليق صمامات القلب بدلا من استبدالها دكتور مجدى يعقوب
كتبت أمل علام

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ألقى السير مجدى يعقوب،  رئيس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، محاضرة فى أكبر مؤتمر عالمى اليوم في أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة، عن تخليق صمامات جديدة للقلب بدلا من استبدال صمامات القلب، بحضور اكثر من 500 طبيب وجراح قلب من مختلف دول العالم.

وقال العالم مجدى يعقوب أن المستقبل هو تخليق صمامات جديده بدلا من استبدال الصمامات وذلك خلال المؤتمر العالمى للجمعية الدولية لصمامات القلب، والذى يعقد لأول مره فى الشرق الأوسط بمدينه أبو ظبى، وقد أوصى بضرورة القضاء على الحمى الروماتزمية من خلال التوصل لتطعيم للوقاية منها.


د مجدى يعقوب
د مجدى يعقوب

شارك في المؤتمر عدد من خبراء وجراحى القلب المصريين من ضمنهم الدكتور أحمد الكردانى أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، مؤكدا أن المؤتمر ناقش أحدث طرق علاج صمامات القلب، ويشارك مركز أسوان لأمراض وابحاث القلب بأكثر من 200بحث، استعرضت كل ما هو جديد فى مجال أمراض وجراحات صمامات القلب وخاصه تغير الصمام الأورطي من خلال القسطرة.

السير مجدى يعقوب
السير مجدى يعقوب

جدير بالذكر، أن الدكتور مجدى يعقوب كان قد أكد على ضرورة إجراء أبحاث على جينات المصريين لتحديد العلاج المناسب للمريض المناسب، وعلى أهمية التخلص من الحمى الروماتيزمية لأنها تؤدى الى تلف في صمامات القلب، والتي لازالت تصيب عدد كبير من المصريين، رغم أن هناك دول كثيرة في العالم تخلصت منها، لذلك يسعى العلماء لإيجاد لقاح يحمى من الإصابة منها.

جدير بالذكر، أن السير مجدى يعقوب كان قد تم تصميم تمثال له في أكبر ميادين بأسوان ليحمل اسمه نظرا لإنجازاته في مجال أمراض القلب في أسوان والعالم أجمع.

 


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