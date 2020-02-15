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السبت، 15 فبراير 2020 07:27 ص
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لماذا يستمر السعال لفترات طويلة؟.. الربو أبرز الأسباب

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 ص
لماذا يستمر السعال لفترات طويلة؟.. الربو أبرز الأسباب السعال
فاطمة ياسر

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هل الإصابة بالسعال المستمر يعد أمرا مزعجا أم مجرد علامة على الإصابة بمرض خطير؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy".

أشار التقرير، إلى أنه خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، والتي من أعراضها السعال ولكن في حالة استمراره إلى فترة طويلة يجب التعرف على السبب لأنه قد يكون علامة على مرض خطير.

وأضاف التقرير، أنه يمكن أن تطول فترة الإصابة بالسعال ولذا يجب الذهاب للطبيب لمعرفة السبب، في حالة استمراره لأكثر من 3 إلى 4 أسابيع ويصاحبه أيضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فلذا عليك الذهاب للطبيب علي الفور.

وأشار التقرير، أن هناك أسباب عديدة وراء السعال المزمن، ومنها: 

-الإصابة بالربو، وذلك يحدث عندما تصاب بالتهاب الشعب الهوائية، ويكون السعال جاف ويتسبب في ضيف مجري الهواء، ولذا يجب الخضوع لجلسات التنفس الصناعي.

-الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، ويكون بسبب التعرض لمشاكل في الأحبال الصوتية أو التعرض لدور حساسية شديد، وهذا يتسبب في عدم القدرة علي أخذ النفس بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يكون العلاج استخدام بعض البخاخات الخاصة بالأنف للتخلص من هذا الأمر.

-الإصابة بارتجاع المريء يعد من أبرز الأسباب، نتيجة للحرقان الذي تشعر به المعدة، وهذا يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالسعال لفترات طويلة، ويجب تجنب الأطعمة المقلية والغنية بالتوابل الحارقة، مع ضرورة تناول أدوية تهديء المعدة.

 


السعال

السعال لفترات زمنية طويلة

اسباب استمرار السعال

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