للمرة الثانية .. هبوط أرضى بمنطقة البر الشرقى بكفر شكر

وفي هذا السياق، أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، والمشرف على مجلس مدينة كفر شكر، أنه فور علمه بحدوث هبوط أرضى بمنطقة البر الشرقى، كّلف الأجهزة المحلية بكفر شكر بسرعة التوجه إلى مكان الهبوط، ووضع كردون حوله حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة، موضحا أن هذه المنطقة تتبع التعاون الزراعي، وسيتم البدء فسي إصلاحها غدا.

وأوضح "جمعة" في تصريحات صحفية، أنه سيتم تدبيش المنطقة ووضع طبقة خرسانية أسفل مواسير الري التي تعبر الجهة المقابلة لعدم تكرار هذا الهبوط مرة أخرى.

فيما تفقدت الدكتورة هيام محجوب رئيس الحملة القومية للقمح بالجمهورية، يرافقها الدكتور خالد جاد رئيس الحملة القومية للقمح بالقليوبية، تحت رعاية المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، ومشاركة المهندس سعيد جودة مدير عام الإرشاد بالقليوبية، ومديريى الإدارات الزراعية بطوخ وقليوب، حقول الإرشاد لمحصول القمح بقليوب وطوخ لمتابعه أي إصابة بالصدأ.

وأكدت "محجوب" خلال الجولة، أن الحقول الإرشادية لمحصول القمح والتي تم تفقدها في القليوبية لا توجد بها أية إصابات بالصدأ، موضحة أن المحافظة بها 88 حقل إرشادي لمحصول القمح يتبعون الحملة القومية للقمح، وتم زراعة أكثر من نصفهم بالستارة الحديثة، موزعة على مناطق المحافظة كلها، حيث تم توزيع التقاوى عليها كخدمة إرشادية مجانية، وتم الزراعة بإشراف الإرشاد والحملة القومة للقمح.

ومن ناحيته قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة شهدت زراعة 51 ألف و600 فدان قمح هذا الموسم، بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضي للقمح، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي، موضحا أن الحالة العامة للمحصول حتى تاريخه جيدة جدا، كما أن النباتات في طور إطلاق السنابل.