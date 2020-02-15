لجنة تحكيم bt100 تجتمع اليوم لاختيار الفائزين من رجال الأعمال والاقتصاد

تبدأ اليوم لجنة التحكيم لاحتفالية bt 100 اجتماعاتها لدراسة ومناقشة معايير اختيار وتحديد أسماء أصحاب الجوائز والمكرمين فى الاحتفالية، والتى تعد أكبر حفل يشهده مجتمع الأعمال المصرى.

وتعد الاحتفالية هى النسخة الثالثة واستكمالا لما شهدته النسختين السابقتين، من اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وتمثل احتفالية bt100، الحدث الاقتصادى الأكبر والأهم فى الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال على مستوى مصر والمنطقة، وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الاحتفالية للعام الثالث على التوالى، والتى تقرر إقامتها 3 مارس المقبل، وذلك إيمانًا بأهمية دعم هذه الاحتفالية التى أصبحت من أكبر الفعاليات التى تكرم وتحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية والمالية والمصرفية والتجارية المساهمة فى نمو ودعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى رموز مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والتجارة.

ويقوم بتقديم الجوائز الخاصة بالاحتفالية مجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، وتهدف الاحتفالية لتكريم أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر، من خلال لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، وتضم عددا كبيرا من خبراء الاقتصاد والشخصيات العامة، الذين تم اختيارهم استنادا على امتلاكهم لأفضل المعايير التى تعتمد على الدراسات والأبحاث السوقية التى تستخدم عددا من المعايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق المصرى، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا لوضع قواعد اختيار الفائزين طبقا لمعايير الجائزة التى حددتها اللجنة المنظمة، للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتُمنح الجوائز لعدد من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالى، والصناعى، والقطاع العقارى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى شهدت تطورا سريعا ساعد على المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة لتكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، وأفضل الشركات أداءً فى البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذى انعكس بشكل إيجابى على أهداف الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.

وبالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، وتطوير مصر، ومجموعة العتال القابضة، ومجموعة شركات مرسيليا، واتصالات مصر، وفودافون، هايد بارك، بيبسييكو مصر، البنك التجارى الدولى CIB، السويس للأسمنت، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات GLC، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "اليوم السابع"، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذى لبلتون القابضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى "المتحدة للخدمات الإعلامية".

كما تضم لجنة التحكيم أيضا كل من ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات on، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، ومحمد عبد الباقى، رئيس تحرير مجلة بيزنس تو داى، ويوسف أيوب، رئيس تحرير موقع "صوت الأمة".