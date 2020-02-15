"لا تعطوا أموالكم لعدوكم".. دعوات لمقاطعة المنتجات القطرية بقبرص واليونان

إيمان حنا

تحت شعار "لا تعطوا أموالكم لعدوكم"، أطلق بعد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، دعوات لمقاطعة المواطنين في اليونان وقبرص كل الشركات القطرية التي تعمل في الدولتين، وطالب مستخدمو تويتر بمقاطعة كل الأنشطة القطرية بما في ذلك كأس العالم 2022، وخطوط الطيران القطرية.

ومن بين الحسابات التي أطلقت تلك الدعوات حساب باسم "ساخر" الذى دعا لمقاطعة قطر، مع إعلان امتنانه للصحفي ماركو فلوريان الذي نشر صورة تضمنت أنشطة الشركات القطرية في قبرص واليونان، وتساءل الصحفي: "يربط الرأي العام بين قطر وتركيا، بينما تمتلك قطر أيضا استثمارات استراتيجية في اليونان وقبرص".

ومن ضمن التعليقات على تغريدة الصحفي فلوريان، كتب أحد مستخدمي تويتر :"قطر بلد إرهابي ولا يمكن لـ أموالهم واستثماراتهم تنظيف جرائمهم. من المعروف جيدا أنهم كانوا يدعمون الجماعات الإرهابية ومن بينها داعش في سوريا وليبيا بالمال والسلاح. لا يمكننا أن نغمض أعيننا بسبب استثماراتهم".

ومن جهة أخرى سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على الفضائح الخاصة بالنظامين التركى والقطرى، حيث استعرضت القناة اعترافات أعضاء الكونجرس الأمريكى التي تفضح النظام القطرى، وتورط أسرة تميم بن حمد أمير قطر في الإرهاب، حيث ذكرت القناة في تقريرها، أن الاتهامات الدولية ما زالت تلاحق نظام تميم بن حمد حول دعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة، وإهدار أموال الشعب القطري في تمويل الميليشيات والتنظيمات المسلحة، حيث قالت النائبة إليانا روز ليتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، إن قطر دولة تدعم الإرهاب حول العالم، وإنها تدين دور قطر في تمويل الإرهاب عبر الشرق الأوسط، واستمرار دعم النظام لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة.