سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كندا ترحب بقرار العراق السماح للناتو البقاء فى البلاد

السبت، 15 فبراير 2020 12:00 ص
كندا ترحب بقرار العراق السماح للناتو البقاء فى البلاد حلف الناتو
أوتاوا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب وزير الدفاع الكندي، هارجيت سجان، اليوم الجمعة ، بقرار الحكومة العراقية السماح لمنظمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" بالبقاء فى العراق، واصفا القرار "بالإيجابي".

ونقل راديو كندا الدولى عن الوزير قوله ، فى بروكسل حيث يشارك فى إجتماع وزراء الدفاع لدول حلف الناتو ، "كما تعلمون، قلنا منذ البداية إننا نريد استئناف المهمة التدريبية فى العراق بأسرع ما يُمكن لأننا شعرنا أن الأمر فى غاية الأهمية ، ومن الواضح أنه تطور إيجابي".

وأضاف إن مجموعة من المهندسين العسكريين الذين كانوا يدربون القوات العراقية على تفكيك المتفجرات قد ينتقلون من التحالف الدولى إلى مهمة الناتو التدريبية.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج ، أمس الخميس ، منح الحكومة العراقية الضوء الأخضر لقوات الحلف بالبقاء فى العراق.

ورفض الوزير التطرق إلى مستقبل نحو 200 جندى من الوحدات الخاصة الكندية فى العراق ، لكنه أشار إلى أنه لن يطرأ تغيير يذكر على جهود كندا الإجمالية فى العراق من حيث حجمها أو نطاقها.

 


كندا

أخبار كندا

العراق

الناتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة