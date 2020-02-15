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كسر ماسورة غاز بطريق المحمودية وأمن الإسكندرية يفرض كردونا لحين إصلاحها

السبت، 15 فبراير 2020 01:13 م
كسر ماسورة غاز بطريق المحمودية وأمن الإسكندرية يفرض كردونا لحين إصلاحها إصلاح الماسورة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، اليوم السبت، من السيطرة على كسر بماسورة غاز بمنطقة قنال المحمودية حجر النواتية أمام فيروزة سموحة، وعلى الفور انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، ومهندسين شركة الغاز، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة لتأمين المارة، وتبين بالفحص حدوث كسر بماسورة غاز وتسرب الغاز نتيجة القيام بأعمال تطوير محور المحمودية، وعلى الفور تم غلق المحبس العمومى وفصل الغاز عن المنطقة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، دون حدوث خسائر أو إصابات بالأرواح البشرية.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بماسورة غاز بمنطقة قنال المحمودية حجر النواتية أمام فيروزة سموحة.

وانتشرت رائحة غاز بمنطقة حجر النواتية، شرق الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك بعد انتشار إثر كسر ماسورة غاز بمحور المحمودية أمام نقطة شرطة حجر النواتية، وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بحدوث كسر بماسورة غاز عمومي بمحور المحمودية في منطقة حجر النواتية أمام مدرسة البكاتوشي الابتدائية ونقطة الشرطة، وانتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف والمطافئ، ومهندسين شركة الغاز إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين المارة.


الإسكندرية

تسرب غاز

تسريب غاز

كسر ماسورة

المحمودية

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