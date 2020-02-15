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كروت الرقابة الصحية للقادمين من الخارج.. دليل كشف الأمراض المعدية

السبت، 15 فبراير 2020 08:15 م
كروت الرقابة الصحية للقادمين من الخارج.. دليل كشف الأمراض المعدية
كتب وليد عبد السلام

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تمثل كروت المراقبة الصحية، التى يتم تحريرها للركاب القادمين من مناطق موبوءة من الخارج دليل الحجر الصحى لتتبع الأشخاص، خاصة أنها تتضمن جميع البيانات اللازمة لتتبع هؤلاء الأشخاص وإخضاعهم للمسح الصحى الشامل طول فترة حضانة المرض إن وجد.

 "اليوم السابع" يستعرض تفاصيل ما تحتويه كروت المراقبة الصحية وآليات التعامل بها داخل مكاتب الحجر الصحى بالمطارات والموانئ.

 

"كروت الصحة للكشف عن الأمراض المعدية"

 

1-  تحرير الكارت الصحى للقادمين من الخارج خاصة الدول الموبوءة بأمراض معدية.

2-  تسجيل البيانات التى يتضمنها الكارت على قاعدة القادمين من الخارج.

3-  إخطار مديريات الشئون الصحية ببيانات كل قادم من الخارج حسب محل سكنه

4-  تتضمن الكروت بيانات الاسم والسن والنوع وتاريخ الوصول ومقر الإقامة خلال 21 يوما قادما.

5-  يشتمل الكارت على البريد الإلكترونى ورقم الهاتف لضمان التواصل السريع بالحالة للاطمئنان عليها.

6-  يسجل على الكارت درجة الحرارة لحظة الوصول واحتقان الحلق والصداع والطفح الجلدى وصعوبة التنفس.

7-  وينتهى الكارت بسؤال هل خالطت أشخاص مصابين بأمراض معدية؟

 


كروت الرقابة الصحية

الأمراض المعدية

القادمين من الخارج

كورونا

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