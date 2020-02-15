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كاريكاتير صحيفة سعودية.. الحوثيين يرتكبون المزيد من الجرائم فى اليمن

السبت، 15 فبراير 2020 09:47 م
كاريكاتير صحيفة سعودية.. الحوثيين يرتكبون المزيد من الجرائم فى اليمن
كتب _ وكالات

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نشرت صحيفة الإقتصادية السعودية، كاريكاتيرا عبر موقعها الإلكترونى، يسلط الضوء على جرائم الحوثيين فى اليمن .

واتهمت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثى الإرهابية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى اليمن، وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن مليشيا الحوثى شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين فى أعمال ترقى إلى جرائم الحرب.

وأوضح التقرير أن الانقلابيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون؛ حيث وُجهت عمدا على المدنيين والأعيان المدنية وأدت إلى قتلهم وإصابتهم، ولفتت إلى أن الحوثيين استخدموا الأسلحة عشوائيا فى المناطق المأهولة بالسكان، فى تعز وعدن والحديدة.

وأكدت سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف مليشيا الحوثي، ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين فى الحديدة أثناء فرارهم.

كاريكاتير صحيفة الاقتصادية السعودية
كاريكاتير صحيفة الاقتصادية السعودية

 


كاريكاتير

صحيفة سعودية

الحوثيين

اليمن

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