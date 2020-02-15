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قطريون بعد حكم المؤبد على مواطن: الله يأخذ تميم دمر شعب قطر

السبت، 15 فبراير 2020 11:28 ص
قطريون بعد حكم المؤبد على مواطن: الله يأخذ تميم دمر شعب قطر تميم بن حمد
كتب محمد تهامى زكى

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هاجم العديد من القطريين، حاكم البلاد الأمير تميم بن حمد، بسبب الحكم بالمؤبد على المواطن زيد بن قطفة، بسبب مطالبته بحقوقه وحقوق علاج طفله، مدشنين هاشتاج #تميم_ظلم_ال_قطفه، تصدر قائمة ترندات تويتر فى قطر، مؤكدين أن تميم يدمر حكومة قطر وشعبها، فيما طالب البعض بالتظاهر ضد النظام القمعى   

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وتوالت تغريدات المدونين المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت ندى: "زيد بن قطفه سُجن مؤبد بسبب مطالبته لحقوقه، تميم يدمر حكومة قطر وشعبها، لا عدالة ولا إنصاف، أمس مقتول جندى على يد أتراك واليوم قطفه سجن مؤبد، إلى وين بيوصلون المرتزقة".
 
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وقال راشد بن سالم: "أخى زيد قطفة معطينه الحكم المؤبد بسبب مطالبته بحقوقه، هل حكومة قطر تعرف العدالة أو القانون؟ وهل القضاء عندنا نزيه ومستقل؟، سجن مؤبد حسب الأوامر"، فيما قال حساب باسم "ريد": ""الله ياخذ تميم كانه بهذلنا حنا يا القطريين، من بكره نبى نطلع مظاهرات فى سوق واقف".

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وأضاف حازم: "ازداد ظلم تنظيم الحمدين الإرهابى، السكوت عنهم يساعدهم على الظلم، كل يوم حالة وقضية جديدة، ولا نعلم من يكون القادم"، وقال حساب آخر: "والله تميم ظالم، حسبى الله عليه، المشكلة محد يقدر يتكلم ولا راح يموت".
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يشار أن موقع قطريليكس، المعارض للنظام القطرى، أكد أن تميم وحكومته يركزان بدعم وتمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة فى مختلف الدول العربية، ما تسبب فى انتشار الفساد والارتباكات داخل قطاعات الدولة المختلفة، التى كان ضمنها "بريد قطر"، الذى يعانى من العديد من المشاكل والفساد داخل منظومته، بسبب غياب الرقابة الداخلية، مشيرا إلى أنه من ضمن مسلسل الفساد فى "بريد قطر" شكاوى العديد من المواطنين من سوء الخدمة، حيث إنهم يتسلمون رسائل تابعة لشركات خاصة تتسبب لهم فى الإزعاج؛ نتيجة لعدم قيام أصحاب الشركات بتحديث بياناتهم أو إلغاء اشتراكهم لدى البريد.
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 وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن مالكى الشركات استغلوا استخدام البريد الشخصى للمواطنين فى تلقى رسائلهم لتفادى دفع رسوم مالية الخاصة بالشركات، ويفاجأ العميل عند تجديده الاشتراك السنوى بوجود غرامات مالية بشأن تسلم رسائل شركة على حسابه الشخصى.
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تميم بن حمد

قطر

حكومة قطر

الشعب القطرى

حقوق الشعب القطرى

تميم_ظلم_ال_قطفه

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