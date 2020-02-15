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قبل أيام من افتتاحه.. تعرف على أسعار تذاكر قصر البارون ومنطقة البانوراما

السبت، 15 فبراير 2020 05:00 ص
قبل أيام من افتتاحه.. تعرف على أسعار تذاكر قصر البارون ومنطقة البانوراما قصر البارون
كتبت آمال رسلان

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أيام قليلة ويبدأ قصر البارون إمبان فى استقبال زائريه بعد أن تقوم وزارة السياحة والآثار بافتتاحه رسميا، بعد الانتهاء من ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، حيث أنهت الوزارة أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له، بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.
 
وإليك تفاصيل أسعار تذاكر دخول القصر للمصريين والأجانب..
 
1- تم تحديد تذاكر زيارة القصر لتكون فى متناول الجميع، وبالنسبة للاجانب وغير المصريين ستكون التذكرة بواقع  100 جنية للاجنبى و50 للطالب الأجنبى.
2- وللمصريين ستبلغ التذكرة 20 جنية و10 للطلاب.
 
3-  كل المصريين فوق سن ال 60 سنة يسمح لهم  الزيارة مجانية ببطاقة الرقم القومى.
 
4- وتتضمن التذكرة الخارجية زيارة القصر و الحدائق الخارجية، وعربة الترام ماعدا منطقة البانوراما (السطح).
 
5- وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.
 
6- تبلغ تذكرة زيارة السطح فقط سعر موحد  50 جنيه مصري للزائر الأجنبي و 20 جنيه للزائر المصري.
 
ويضم القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.
 
جدير بالذكر أن قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.
 
 

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