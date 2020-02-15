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فيديو.. زحام مرورى بشارع رمسيس فى اتجاه العباسية

السبت، 15 فبراير 2020 06:33 م
فيديو.. زحام مرورى بشارع رمسيس فى اتجاه العباسية زحام مرورى
كتبت هدى أبو بكر

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شهد شارع رمسيس زحام مرورى وتكدس للسيارات فى الاتجاه للقادم من وسط البلد والتحرير ورمسيس ومتجه إلى العباسية ومدينة نصر.

وتزداد الكثافات المرورية فى المنطقة من بعد غمرة وصولا إلى العباسية فى اتجاه مدينة نصر.

وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

 

 

 


حركة المرور

زحام مرورى

شارع رمسيس

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