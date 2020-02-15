فيديو.. انسياب مرورى أعلى كوبرى غمرة وبميدان التحرير

كتب أحمد حسنى

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بكوبرى غمرة في الاتجاهين، وكوبرى أكتوبر مع تواجد أمنى لسحب أي كثافات متوقعة، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنطقة عبد المنعم رياض سيولة مرورية في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

كانت أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئى لكوبرى 15 مايو، لمدة يوما واحدا بسبب إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة، وذلك لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

على أن يكون الغلق بمعرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة، التى ستقوم بإجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس، وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة ( المطلع الثاني أمام جامع المغفرة ) وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح أمس الجمعة الموافق 14/2/2020 وحتي الساعة الخامسة صباح اليوم السبت الموافق 15/2/2020 وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.