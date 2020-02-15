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فيديو.. انتظام الحركة المرورية للسيارات بكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين

السبت، 15 فبراير 2020 12:29 م
فيديو.. انتظام الحركة المرورية للسيارات بكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين كوبرى أكتوبر
كتبت أمنية الموجى

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انتظمت الحركة المرورية للسيارات، اليوم السبت، أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى بداية من مطلع الكوبرى بمدينة نصر، وحتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى كافة المناطق به، وتحديدا اعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" سيولة مرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، وفى طريقه إلى شارعى البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين، حيث انتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقى وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ووسط البلد، وميدان رمسيس عبر كوبرى 6 أكتوبر، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أى زحام مرورى أعلى الطريق.

 

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية أمام القادم إليها، وظهر انسياب مرورى لحركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

 

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسياب فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.


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