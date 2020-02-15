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فريق طبى ينجح فى استئصال ورم يزن 5 كيلو من "خصية" مريض بقنا

السبت، 15 فبراير 2020 01:05 ص
فريق طبى ينجح فى استئصال ورم يزن 5 كيلو من "خصية" مريض بقنا الفريق الطبى
قنا- فريق المحافظات

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نجح فريق طبى بقسم المسالك البولية بمستشفى قنا الجامعى، فى استئصال ورم كبير بخصية مريض فى الأربعينيات من عمره يصل وزنه 5 كيلو جرامات، بعد شعور المريض بالألم منذ فترة.

 

وكان مستشفى الجامعة بقنا استقبل مريض يعانى من الإصابة بورم فى منطقة الحوض ويبلغ من العمر 47 عامًا، وبدا لديه الشعور بالألم منذ فترة، وخضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين إصابته بورم فى الخصية، وخضع لجراحة دقيقة نجح خلالها الفريق الطبي من استئصال الورم الذى يزن 5 كجم.

 

ضم الفريق الطبي، قسم جراحة المسالك البولية كل من الدكتور عمر أحمد، مدرس مساعد بقسم جراحة المسالك البولية، والدكتور محمد جيلاني، معيد بالقسم، والدكتور مصطفي راشد، نائب بالقسم، ومن قسم التخدير الدكتور أحمد فتحي مدرس واستشارى التخدير والعناية، والدكتور محمد جابر، مدرس مساعد التخدير والعناية، والدكتور محمد حسام نائب التخدير والعناية، وكانت الجراحة تحت إشراف الدكتور جمال عبد الحميد، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، والدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير.

 

فى سياق آخر، قرر مجلس جامعة جنوب الوادى برئاسة برئاسة الدكتور يوسف الغرباوى تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة للطلاب الوافدين بنسبة 25% اعتبارا من العام الجامعي القادم، والاحتفاء باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرون عاما على إنشاء جامعة جنوب الوادى.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي فى جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا على عدد من المشروعات التطويرية بالجامعة "المشروعات التطويرية النوعية ـ مشروعات الأيزو ـ مشروع أتمتة العلاقات الثقافية ـ إنشاء نظام للمعلومات المكانية بجامعة جنوب الوادي GIS ـ مشروع النظام الإلكتروني للاتصالات الإدارية مسك".

 


مستشفى الجامعة

قسم المسالك البويلة

اخبار محافظات

اسئصال خصية

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