فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

كتب كامل كامل

توفى سائح صيني في فرنسا بفيروس كورونا في أول تسجيل لحالة وفاة في القارة الأوروبية، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، قال الجمعة، إن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها فى مطلع الأسبوع لبحث تفشى فيروس كورونا وستركز على كيفية انتشار الفيروس الجديد وشدته.

وقال مسؤولو المنظمة إن البعثة ستسعى أيضا إلى الحصول على تفاصيل بشأن كيفية إصابة ما يربو على 1700 من العاملين فى قطاع الصحة بالفيروس الجديد وأين ومتى حدث ذلك.

وذكر مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين خلال إفادة صحفية "نتوقع وصول الفريق الكامل خلال مطلع الأسبوع ".

وتابع قائلا "نعطى اهتماما خاصا لفهم انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير إجراءات الاستجابة المستمرة".

وفى ذات السياق أعلن الصين اليوم السبت عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق. وفق شبكة سكاي نيوز.