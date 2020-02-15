غلق منافذ التهريب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى ببورسعيد.. صور

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي برئاسة اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بمحازاه قناه الاتصال بالضواحي لل

أسبوع الثاني على التوالي، حيث تم إزالة وهدم عدد من مخازن التهريب وكافة الأدوات التى تستخدم كوسائل لأعمال التهريب.

وقال رئيس حى الضواحى، إنه تم غلق عدد من منافذ وفتحات التهريب بالرمال والرتش على ساحل القناه لوقف أعمال التهريب كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدوله بمساحه 1000م عبارة عن مخازن من الطوب الأحمر وعشش خشبية وبعض المراكب الصغيرة، كما تم إزالة أحد المباني والذى يستخدم كمخزن لتجهيز زريعه الأسماك.

وأضاف اللواء أحمد قاسم، أن الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة حتى الانتهاء من إزالة كافة مخازن وأوكار التهريب وغلق كافة المنافذ لوقف أعمال التهريب بالمنطقة لإستكمال المشروعات الخدمية والسياحية التى ستقام على ساحل القناة وفى مقدمتها المرحلة الثانية من الكورنيش الجديد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أجرى جولة تفقدية اليوم، لتفقد سير العمل بمستشفي السلام، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

والتقى محافظ بورسعيد خلال جولته بعدد من المواطنين للاستفسار عن مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم وأشاد المواطنين بمستوي الخدمات المقدمة لهم داخل المستشفي وتواجد أطقم الأطباء والتمريض علي مدار اليوم بالكامل.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال الجولة بمستوي التجهيزات المتوفرة بأقسام المستشفي وكذلك مستوي الخدمات سواء العينية من صيدليات ومعامل تحاليل وأشعة وغيرها والجهد الكبير الذي تبذلة إدارة المستشفي من أطباء وممرضين ,إداريين للتعامل مع الحالات والتي تستقبلها المستشفي يوميًا بالعيادات الخارجية وبقية الأقسام.

وأكد "الغضبان"، أن التجهيزات المتميزة بمستشفي السلام وغيرها من باقي المستشفيات ساعدت على التعامل بأعلي مستوي في الكثير من الحالات الحرجة، في منظومة التأمين الصحى الشامل.



غلق منافذ التهريب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى ببورسعيد



غلق منافذ التهريب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى ببورسعيد



غلق منافذ التهريب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى ببورسعيد



غلق منافذ التهريب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى ببورسعيد