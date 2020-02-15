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غدا.. بدء تسليم وحدات مشروعى جنة ودار مصر بمدينة العبور

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 ص
غدا.. بدء تسليم وحدات مشروعى جنة ودار مصر بمدينة العبور مشروع دار مصر- صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة العبور، غدا الأحد تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

وبالنسبة لوحدات مشروع "JANNA"، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 20/2/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 27/2/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 2/3/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 3/3/2020، ووحدات العمارة رقم 29، يوم 4/3/2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم 5/3/2020، ووحدات العمارة رقم 31، يوم 8/3/2020، ووحدات العمارة رقم 32، يوم 9/3/2020، ووحدات العمارة رقم 33، يوم 10/3/2020، ووحدات العمارة رقم 34، يوم 11/3/2020.

وفيما يتعلق بوحدات مشروع "دار مصر"، أضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 73، يوم 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 74، يوم 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 75، يوم 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 76، يوم 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 77، يوم 20/2/2020، ووحدات العمارة رقم 78، يوم 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 79، يوم 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 80، يوم 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 81، يوم 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 82، يوم 27/2/2020، ووحدات العمارة رقم 83، يوم 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 84، يوم 2/3/2020.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

دار مصر

وحدات دار مصر

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