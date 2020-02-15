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عيد الحب والصندوق العشوائي مع "الكحيانين" في حلقة جديدة من سيلفي تيوب

السبت، 15 فبراير 2020 10:57 ص
عيد الحب والصندوق العشوائي مع "الكحيانين" في حلقة جديدة من سيلفي تيوب سيلفي تيوب
كتب: أسامة طلعت

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احتفل المصريون أمس بعيد الحب، ومع اختلاف طرق الاحتفال، يظل التعبير عن الحب هو الأهم، وفى حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب، يلقى الزميل أسامة طلعت الضوء على أن المحبين ينتظرون فى هذا اليوم كلمة أو تعبير بسيط عن حبهم بعيدا عن الاحتفالات الصاخبة.
 
 
وكشف البرنامج عن أغلى هدية في عيد الحب، كما ناقش بشكل ساخر العديد من المواقف التي تحدث بين الأزواج في هذا اليوم.
 
ودعا أسامة طلعت الجميع للاحتفال بالحب، والتعبير عنه دائما لمن يحبونهم، سواء كانوا أطفالهم أو زوجاتهم أو أبنائهم، وألا يبخلوا أبدا عن التعبير عن هذا الحب، قائلا: إذا كانت الهدية بمال.. فالتعبير عن الحب لا يحتاج مال.
 

سيلفي تيوب

عيد الحب

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الكحيانين

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