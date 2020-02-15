طلاب الجامعة الأمريكية يحتفلون بمئويتها بالموسيقى ومهرجان للطعام

كتبت سارة علام

تدخل الجامعة الأمريكية هذا الأسبوع مئويتها الثانية بعد أن أتمت المئة عام الأولى في مصر، وينظم حرم الجامعة بالتجمع الخامس احتفالية كبرى في تلك المناسبة إذ بدأ الطلاب والعاملون ومجتمع الجامعة التوافد منذ الصباح على مقرها بالقاهرة الجديدة ليشهدوا عروضًا للموسيقى الحية، بعد أن نصبت الجامعة مسرحًا في ميدانها الرئيسي واستقبلت مهرجان للطعام الدولي والمحلي، حيث ظهرت عربات طعام تشكل مختلف الثقافات والأذواق

كذلك فإن الجامعة سمحت لطلابها وأساتذتها وضيوف الاحتفالية باصطحاب الأطفال بعد أن خصصت منطقة ألعاب لهم ضمن فعاليات اليوم

يضم كرنفال اليوم أنشطة متعددة ترمز للمستقبل مثل الواقع الافتراضي والجرافيتي الرقمي، سيقدم طلاب وخريجي الجامعة عرض أزياء " 100 عام من تطور الأزياء" عما ستكون عليه الأزياء في الـ 100 عام القادمة بالإضافة إلى فيلم عن تطور الأزياء خلال المائة عام السابقة، سيكون هناك أيضاً عروض غنائية وفنية لفرق الشارع بالإضافة إلى زيارة إلى مجمع العلوم والتكنولوجيا حيث سيتمكن الزائر من رؤية المجرة في ال 100 عام القادمة، وسيكون باستطاعته التجول بين مختبرات المئوية التي تشمل مختبر الأثار والطبوغرافيا والتصميم والعمارة، سيشمل اليوم أيضاً مهرجاناً دولياً للطعام يضم مطابخ متنوعة من جميع أنحاء العالم ومسابقات بين الشيفات الدوليين.

أما يوم الإثنين 17 فبراير 2020 من الساعة 6:00 حتى 9:00 مساء، ستقيم الجامعة ليالي المئوية ب AUC Park and Square تشمل معرض بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" يضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية.

في تلك الليلة أيضاً تشهد الجامعة عرض ثلاثي الأبعاد عند بوابة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يصور مستقبل الهندسة المعمارية وما سيكون عليه المستقبل المعماري للجامعة في بداية المئوية الثانية