ضبط 940 قضية تموين أبرزها مجزر ذبح دواجن بداخله 12 طن غير صالحة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 940 قضية تموين خلال 24 ساعة الماضية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لحيازته (12,800) طن (مفروم دواجن- جلود دواجن- هياكل دواجن) بدون أية بيانات وغير خاضعة للأشراف البيطرى من قبل الجهات المعنية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5,320) طن (بطاطس) معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر".

فيما ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (1,550) طن (جبنة موتزريلا) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشاركة للمأمورية، وضبط مالك شركة لتعبئة السكر التموينى بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى (8) طن "سكر تموينى" ببيعها بالسوق السوداء بدون وجه حق، قدرت بقيمة مالية 68000 جنيه .

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (50895) قطعة مستلزمات طبية مختلفة "منتج نهائى" مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون تصريح من الجهات المعنية "كونها معقمة" و (100) لفة "أنسجة غير منسوجة" مستلزمات إنتاج.. أحجام مختلفة بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وإستيلائه على (11746021) جنيه بدون وجه حق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.