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ضبط 8 بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بمناطق الخصوص وشبين القناطر وقليوب

السبت، 15 فبراير 2020 03:25 م
ضبط 8 بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بمناطق الخصوص وشبين القناطر وقليوب مضبوطات أسلحة
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على 8 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالخصوص وقليوب وشبين القناطر تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط" أحمد. م.س "27 سنه، عاطل ومقيم منطى – دائرة مركز قليوب السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " مخدرات – سلاح "، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 10 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 165 جرام وكذا كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 130 جرام ومبلغ مالى 3570 جنيه وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم ق د ع 5718 ماركة كيا سيراتو، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر إدارى مركز قليوب.

كمت تم ضبط "حماده. م. ع " 30 سنه، عاطل والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا " مخدرات، قتل "، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 7 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر قسم ثان شبرا الخيمة، و"السيد. م. ا" 18سنه، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر مركز بنها، و" إسلام.ط. ع " 29سنه، عاطل، و" محمود. ع م " 23 عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم الخصوص، و"حسام.ع.ع" 27 سنة، عاطل ومقيم المنزلة دائرة مركز طوخ وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدله وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و" محمود. ع. م" 24 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 130 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر مركز شبين القناطر.

و" أحمد. م.م " 30سنة، عاطل السابق اتهامه فى قضية " مخدرات "، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 120 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 890 جنيها وعدد 2هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم الخصوص.

و" مصطفى.ع. ع " 36سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الفودو تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 250 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


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