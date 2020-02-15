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ضبط 7 طن دقيق مدعم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

السبت، 15 فبراير 2020 01:08 م
ضبط 7 طن دقيق مدعم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج الدقيق المدعم
سوهاج فريق المحافظات

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أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار الحملات التموينية ورفع الإشغالات بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، حيث تم ضبط أكثر من 7 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وضبط 700 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ورفع الإشغالات وضبط 7 مركبات توك توك غير مرخصة، وذلك خلال حملات تموينية وإشغالات مكبرة شنتها مراكز " طما، وحي شرق، والبلينا، وأخميم " الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه ضبط 147 شيكارة دقيق مدعم مجهزة للبيع بالسوق السوداء، خلال تنفيذ حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وسيارة نصف نقل، مشيرا إلى ضبط 7 كراتين حلوى أطفال بها ألوان صناعية غير صالحة، و7 صفائح عسل منتهي الصلاحية زنه 150 كليو جرام، و3 شكارة مكرونة غير صالحة، ومواد غذائية وبقايا جاتوهات غير صالحة، بالإضافة إلى 5.5 كيلوجرام بكنج بودر فاسدة، كما تم تحرير 16 محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إلى تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة منها " 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم وجود ترخيص، ومحضرين عدم نظافة"، لافتا إلى إعدام 20 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق بالحي.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه نفذت حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بقرية بني حميل، أسفرت عن تحرير محضر ضبط أغذية فاسدة، عبارة عن أسماك وكبدة مجمدة، ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحية تقدر بـ 700 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة، ورفع جميع الإشغالات بشارع خور الساحل، وتحرير 7 محاضر بيئة للمخالفين في حملة للمرور علي المنشآت الصناعية والغذائية بالمدينة.

وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز، أنه تم رفع الإشغالات خلف مستشفى سوهاج الجامعي بشارع الترعة المردومة التابع لقرية نيدة، وذلك تلبية لشكوى الأهالي وتضررهم من افتراش مقهى بلدي للطريق وإعاقة الحركة المرورية، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات وتحذير صاحب المقهى من غلقه حال تكرار المخالفات.

وأضاف أنه تم مصادرة 7 مركبات توك توك غير مرخصة بشوارع متفرقة بأخميم، وتم تسليمها لأصحابها بعد استيفائهم إجراءات الترخيص، وتركيب لوحات موضح عليها رقم كل توك توك، مشيرا إلى مصادرة 89 من المضبوطات في حملة إشغالات مكبرة شملت المنطقة الاثرية بأخميم، وميدان مركز الشرطة، وشارع امتداد ابو القاسم، ومكتب بريد أخميم، ومنطقة نادي أخميم الرياضي، ومنطقة مصانع أخميم الانتاجية، والشوارع الفرعية .

 

حملات الاشغالات ورفع التكاتك باخميم (1)
حملات الاشغالات ورفع التكاتك باخميم 

 

حملات تموين ومرافق بالبلينا (3)
حملات تموين ومرافق بالبلينا 

 

حملات تموين ومرافق بالبلينا (4)
حملات تموين ومرافق بالبلينا 

 

حملات تموينية بحي شرق (1)
حملات تموينية بحي شرق 

 

حملات تموينية بطما (1)
حملات تموينية بطما 

 

حملات تموينية بطما (2)
حملات تموينية بطما 

 


دقيق مدعم

مواد غذائيه فاسده

محافظه سوهاج

اخبار عاجله

توك توك

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