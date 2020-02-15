ضبط 12 قطعة سلاح نارى في حمله أمنيه بأسيوط

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، حمله أمنية مكبرة استهدفت قرية بنى فيز دائرة مركز شرطة صدفا لضبط حائزى الأسلحة النارية، أسفرت عن ضبط 7 متهمين، بحوزته 7 قطع سلاح نارى وذخائر.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط بندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش بندقيه رصاص ، وفردين رصاص محلى الصنع و25 طلقه نارية مختلفة الأعيرة، وتم القبض على المتهمين.

وفيما تمكنت الحمله من ضبط 5 أسلحه ناريه بمسكن 5 متهمين وتبين هروبهم وجار تكثيف الاجراءات لضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.

جدير بالذكر أن مباحث القليوبية ألقت القبض على 8 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالخصوص وقليوب وشبين القناطر تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط" أحمد. م.س "27 سنه، عاطل ومقيم منطى – دائرة مركز قليوب السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " مخدرات – سلاح "، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 10 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 165 جرام وكذا كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 130 جرام ومبلغ مالى 3570 جنيه وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم ق د ع 5718 ماركة كيا سيراتو، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر إدارى مركز قليوب.