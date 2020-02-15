ضبط متهمين بالشروع فى سرقة فيلا فى التجمع الخامس.. والنيابة تقرر حبسهما

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين شرعا فى سرقة أحد القصور بدائرة قسم التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على لصين حاولا سرقة أحد القصور بدائرة قسم التجمع الخامس، وتم تحرير المحضر اللازم، وكانت البداية بتلقي النقيب إسلام حازم، ضابط مباحث بإدارة تأمين القاهرة الجديدة، بلاغًا بمحاولة لصوص سرقة أحد القصور بالتجمع الخامس.

وعلى الفور تم توجيه قوة من إدارة تأمين القاهرة الجديدة لمحل البلاغ، وبالانتقال تبين أن كلًا من “ع.ا”، و”م.ي”، عاطلين، لأحدهما سجل جنائي، يحاولان سرقة بعض أثاث ومقتنيات القصر.

وبعد مطاردة أمنية داخل القصر، تمكنت القوة من إلقاء القبض عليهم برئاسة النقيب إسلام حازم، ضابط المباحث، والملازم أول محمود القصبي ضابط النظام، والقوة المرافقة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كان نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على ربة منزلة وراء سرقة مشغولات ذهبية من صاحب شركة استيراد وتصدير فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد أن "ي.ح.ع"39 سنة رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير، بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن ( 2 حلق ، ، سلسلة )، وكذا ( أنسيال ، خاتم ) ألماظ من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.