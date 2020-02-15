سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل بسوهاج وبحوزته كمية من الحشيش الأقراص المخدرة بقصد الإتجار

السبت، 15 فبراير 2020 01:30 م
ضبط عامل بسوهاج وبحوزته كمية من الحشيش الأقراص المخدرة بقصد الإتجار متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام برئاسة الرائد أحمد أبوبكر من إلقاء القبض على عامل يقيم بمحافظة قنا وبحوزته 2 طربة من مخدر الحشيش وزنت حوالى نصف كيلو وكذلك 20 قرص من مخدر التامول أثناء ترويجها بدائرة المركز.

 

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل من محافظة قنا بترويج مخدرى الحشيش والتامول بدائرة المركز متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبعد عرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد أبوبكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام تم تنفيذ عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل يقيم بمحافظة قنا وبحوزته 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 20 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك أثناء استقلاله سيارة ربع نقل، وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة فى عملية النقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

يذكر أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على أشهر تاجر للمواد المخدرة يقيم بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك أثناء قيامه بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت حوالى نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حشيش

اخبار مصر

اخبار مصرية اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة