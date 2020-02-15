ضبط عامل بسوهاج وبحوزته كمية من الحشيش الأقراص المخدرة بقصد الإتجار

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام برئاسة الرائد أحمد أبوبكر من إلقاء القبض على عامل يقيم بمحافظة قنا وبحوزته 2 طربة من مخدر الحشيش وزنت حوالى نصف كيلو وكذلك 20 قرص من مخدر التامول أثناء ترويجها بدائرة المركز.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل من محافظة قنا بترويج مخدرى الحشيش والتامول بدائرة المركز متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبعد عرض المعلومات على اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد أبوبكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام تم تنفيذ عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل يقيم بمحافظة قنا وبحوزته 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، 20 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك أثناء استقلاله سيارة ربع نقل، وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة فى عملية النقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على أشهر تاجر للمواد المخدرة يقيم بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك أثناء قيامه بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت حوالى نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.