ضبط شقيق حارس عقار سرق خزينة مؤسسة خيرية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شقيق حارس عقار عقب تسلله من " منور " العقار وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة مؤسسة خيرية .

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغاً بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة إحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، وبانتقال مباحث القسم والمعاينة تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة، وعدم وجود أثار عنف بالخزينة .. توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة إلى أن وراء إرتكابها نجل شقيق حارس العقار الكائن به مقر الجمعية.

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق التسلل للمؤسسة بأسلوب التسلق من " منور" العمارة وتمكنه من فتح الخزينة والإستيلاء على محتوياتها بإستخدام مفتاحها الأصلى عقب عثوره عليه داخل درج المكتب ، وتم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .