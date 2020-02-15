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ضبط شقيق حارس عقار سرق خزينة مؤسسة خيرية بالقاهرة

السبت، 15 فبراير 2020 02:30 م
ضبط شقيق حارس عقار سرق خزينة مؤسسة خيرية بالقاهرة سرقة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شقيق حارس عقار عقب تسلله من " منور " العقار وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة مؤسسة خيرية .
 
تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغاً بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة إحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، وبانتقال مباحث  القسم والمعاينة تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة، وعدم وجود أثار عنف بالخزينة .. توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة إلى أن وراء إرتكابها نجل شقيق حارس العقار  الكائن به مقر الجمعية.
 
وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق التسلل للمؤسسة بأسلوب التسلق من " منور" العمارة وتمكنه من فتح الخزينة والإستيلاء على محتوياتها بإستخدام مفتاحها الأصلى عقب عثوره عليه داخل درج المكتب ، وتم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
وطالما توجد حياة فالجريمة موجودة، ولا يوجد مجتمع يخلو من الجرائم، فقد شهدت البلاد العديد من الجرائم على مدار السنوات الماضية، لكنها انخفضت بنسب فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.
وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها.
وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها.
وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 في 2017 تم ضبط 66 منها.
 
وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 في 2017 تم ضبط 409 منها.
 

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سرقات

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