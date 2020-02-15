ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 350 قرص ترامادول

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، صباح اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر بحوزة راكب مصرى أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من باريس، وذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وصرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولى، أنه بناء على إخبارية سرية مشتركة من إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى وإدارة الجمارك، بورود معلومات عن محاولة راكب مصرى قادم من باريس، وتم الاشتباه به حيث تم العثور على 350 قرص ترامادول أخفاها داخل الجاكيت الذى يرتديه، حيث قام بالتفتيش الذاتى كل من عبد اللطيف الحسينى وعماد صلاح مأمورا الجمرك تحت إشراف أمير احمد مطر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى الذى أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

وكانت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش بحوزة راكب هولندى الجنسية من أصل مصرى قادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام تهريب كمية من المواد المخدرة.

وبتفتيش الراكب تبين وجود قطعتى حشيش وزن القطعة 20 جراما، و60 قرص ترامادول، وكيس بداخله كمية من أقراص الإكستازى المخدرة بوزن 25 جرام، وكيس بداخله كمية من أقراص الآيس المخدرة بوزن 20 جراما، والجميع مخبأة داخل جوارب مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه، حيث قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رقم 21 لسنة 2020 بالواقعة، وترحيل الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة.