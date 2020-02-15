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ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بدمياط

السبت، 15 فبراير 2020 05:33 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بدمياط المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بدمياط.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، بمديرية أمن دمياط ، قيام عامل له معلومات جنائية، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة فارسكور، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما سيارة ملاكي مستأجرة من أحد المعارض، ويقومان باستخدامها فى تحركاتهم، وعدد من مفاتيح الأبواب التى تستخدم فى فتح المساكن، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 6 جرائم سرقات مساكن، وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات .

ومن جانب آخر، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق، انتحلوا صفة رجال الشرطة، واستولوا على مليون جنيه من رجل أعمال.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن المدير التنفيذى لشركة استثمار سياحى، تعرف شقيقه مالك الشركة محل عمله "رجل أعمال بدولة عربية" على إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية أخرى" أثناء تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ، وعقب عودتها للبلاد تواصلت مع شقيقه تليفونياً، وقامت بإيهامه بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكي داخل البلاد بسعر أقل من السوق المصرفى، واتفاقه معها على قيام المُبلغ بالتقابل مع أحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصرى لعملة الدولار الأمريكى، وفور وصول المُبلغ للمكان المتفق عليه وتقابله مع الوسيط فوجئ بحضور 3 أشخاص مُستقلين إحدى السيارات "ميكروباص" وقاموا باصطحابه والوسيط داخل السيارة، مُدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بإطلاق سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

 


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