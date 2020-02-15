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بتكلفة 25 مليون جنيه..

صور.. وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير مخيم الكشافة بالسيلين

السبت، 15 فبراير 2020 01:16 م
صور.. وزير الرياضة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير مخيم الكشافة بالسيلين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطوير مخيم الكشافة الدولي بعين السيلين بتكلفة مالية قدرها 25 مليون جنيه، بحضور مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ورمزي هندي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة نائلة طولان استشاري أعمال التطوير بالمشروع .

خلال الزيارة استمع الوزير والمحافظ لشرح وافٍ من استشاري التطوير عن أعمال التطوير وتأهيل المبنى والذي يقع على مساحة 5 فدان، لافتًه أن أعمال رفع الكفاءة للمبنى كاملاً من حيث الدهانات والغرف والنجارة والكهرباء والمرافق الصحية، مشيرًة أن المبنى يضم بدروم ودور أرضي و3 طوابق، و37 غرفه بطاقة 140 سرير فضلا عن وجود مكاتب الخدمات والمغسلة ومطبخ ومطعم بجانب أماكن التخييم.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة الدولة للإرتقاء بمستوى المنشآت والمراكز الشبابية على مستوى الجمهورية لإستثمار طاقات الشباب واستغلال قدراتهم.

ومن جانبه، أكد محافظ الفيوم على أن المحافظة لا تدخر جهدًا للارتقاء بكافة القطاعات ومنها الشباب والرياضة لتنمية وتعظيم موارد المحافظة واستغلال أصول الدولة الإستغلال الأمثل.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بقرية شكشوك التابعة لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والرياضة.

استمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم لشرحٍ وافٍ من مدير المركز حول الخدمات التي يقدمها المركز من دورات تدريبية وندوات لافتاً أن المركز افتتح عام 2010 ويحتوي على قاعات مؤتمرات و3 ورش عمل ومطعم ومطبخ و48 غرفة بطاقة استيعابية 125 فرد، فضلاً عن ملعب رياضي.

وتفقد المحافظ والوزير عددًا من غرف النوم والمطبخ والقاعة الرئيسية والملعب الرياضي، حيث وجه وزير الشباب والرياضة بأن تتوجه لجنة من الوزارة لمعاينة المركز لإمكانية رفع كفاءته وتطويره.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم مركز شباب شكشوك والمقام على مساحة 2000 متر مربع ويحتوي مكتبة عامة وملعب خماسي وصالة للجيم وغرفة للحاسب الألي.

 

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