صور.. مستشفى إسنا التخصصى تنجح فى عمل 13 حالة قسطرة قلب وتركب 6 دعامات لمرضى

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة بمحافظة الأقصر، من نجاحاتها منذ افتتاحها نهاية العام الماضى لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن جنوب الأقصر، حيث أنه ضمن الإستعدادات لمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه مطلع شهر مارس المقبل، نجحت المستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية فى عمل 13 حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية بالمستشفي، وذلك بحضور الدكتور سامح ثابت أستاذ قسطرة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وبمعاونة فريق قسم قسطرة القلب بالمستشفي، وتم تركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وتم خروج جميع الحالات بصورة طبيعية تماماً.

ويقول الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل على قدم وساق داخل المستشفى بعد افتتاحها بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقضاء على قوائم الإنتظار فى مختلف أقسام المستشفى، حيث تم بمعاونة فريق قسم القسطرة عمل 13 حالة قسطرة وتركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وذلك بأيدى كل من الدكتور حسين عبد النعيم كراع، والدكتور بدوي إمبابى، والدكتور عصام بسطاوى والدكتور محمد عبد الغفار والدكتورة رشا الحداد والدكتور مينا نبيل، والدكتور أحمد طلعت، والذين نجحوا فى خدمة أبناء المدينة بصورة مميزة تليق بهم.

وكانت قد زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المستشفى مؤخراً، حيث أكدت للفريق الطبي بمستشفى إسنا إن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لأدلة عمل إكلينيكية علاج موحدة، مؤكدةً أن المنظومة الجديدة ستخضع لرقابة صارمة بما سينعكس بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة، وبدأت بقسم الطوارئ والإستقبال وراجعت الملفات الطبية للمرضى واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة واطلعت على ملفات المرضى، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة لهم، قائلة للفريق الطبي"أفتخر بما وصلتم إليه"، مشددة على ضرورة مواصلة التعليم والتدريب المستمر، كما أكدت ثقتها في كفاءة الأطباء والفريق الطبي للنهوض بالمنظومة الصحية للأفضل.