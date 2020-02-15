صور.. ضبط لحوم مشتبه فى عدم صلاحيتها داخل محل بيتزا بالعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية، من ضبط محل بيتزا بالعجمى، به كميات من اللحوم المصنعة غير مدون عليها بيانات و مشكوك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالكشف الظاهرى تقدر 210 كجم.

و أشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن ذلك جاء خلال حملة مكبرة شنتها مديرية التموين، بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على محلات ببع المأكولات و السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة و إشراف محمد العدوى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط محل بيتزا بمنطقة البيطاش به كميات من اللحوم المصنعة غير مدون عليها بيانات و مشكوك فى صلاحيتها للاستهلاك الادمى بالكشف الظاهرى تقدر 210 كجم، كما تم ضبط كمية من الجبن التركى تقدر 16 كجم عليها عفن و غير صالحة للاستهلاك الادمى، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

من جهه أخرى شن حى العجمى غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الشارع، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة، والتي تشوه المظهر العام لشواع وميادين الإسكندرية، وبتوجيهات من السيد موسى رئيس الحي و سكرتير عام الحى ، حيث قامت إدارة إشغال الطريق قسم الإعلان بعمل حملة إزالة للاعلانات المخالفة بشارع البيطاش الرئيسي وشارع إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 .

على جانب آخر وفى وقت سابق شنت إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط ،بقيادة الدكتور طارق يوسف ،بوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ،والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بإدارة المجازر والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بمديرية الطب البيطرى بدمياط، بالاشتراك مع التموين بدمياط عدة حملات لضبط أسواق اللحوم .

وشنت حملة علي مدينة عزبة البرج، والتى أسفرت عن ضبط 50 كجم من الكبدة منتهية الصلاحية ،كما تم ضبط كميات من الدواجن المتبلة الفاسدة والسجق إنتاج مصنع مجهول المصدر، كما تمكنت الحملة من ضبط 18 كجم من الأكباد المستوردة الفاسدة وكذلك 15 كيلو جرام من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم تحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات فيها.



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