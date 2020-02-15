صور.. تجهيز شواطئ الإسكندرية استعدادًا لإستقبال فصل الصيف

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت الاجهزة التنفيذية بحى المنتزة ثان بالإسكندرية ، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لتجهيز شواطئ المنتزه ثان لإستقبال المصطافين بفصل الصيف ، حيث قام مدير إدارة الشواطئ بالمنتزه ثان بمتابعة أعمال تجهيز أبراج المراقبة بالشواطئ ، وذلك ضمن الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة المصطافين

وأشار بيان صادر من حى المنتزة ، إلى أن محافظة الإسكندرية ، تنفرد بمنظومة إنقاذ متكاملة وإنها أول مدينة سياحية تستخدم وسيلة الإنقاذ السريع والتي ساهمت في تقليل حالات التعرض لأخطار الغرق بنسبة كبيرة ، وكذلك توفير أبراج المراقبة اللازمة وإمدادها بأفراد الإنقاذ المدربين لتكون علي أهبة الاستعداد للقيام بواجباتها تجاه المصطافين ، وأكد الحى على أنة جاري إستكمال أعمال الصيانة والتجهيز بشواطئ الحي ، ولازالت المتابعة جارية

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة إتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة لإستقبال فصل الصيف بشواطئ الثغر ، وفي ضوء التعاون المثمر بين كل من حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي ، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحت قيادة اللواء جمال رشاد

من جهه أخرى شن حى المنتزة ثان تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق ، من خلال كل من إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة والتدخل السريع ، إستهدفت رفع الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام تم بشارع أطلس وسلمان الفارسي وسيدي كمال و45 بحري وشارع جمال عبد الناصر ، حيث تم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي والكافيتريات ، وإزالة الحواجز الحديدية وتكسير الكتل الخرسانية ، وإزالة اشغالات المحال التجارية ، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.



ابراج المراقبة



ازالة المخلفات



تجهيز الشواطئ