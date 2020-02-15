صور.. البيئة تزيل 15 مكمورة فحم وتصادر 10أطنان أخشاب مجهزة للحرق بكفر الشيخ

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه استجابة لشكوى أحد المواطنين بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بشأن التضرر من وجود مكامير فحم مخالفة، شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى بطنطا حملة مكبرة على مستوى محافظة كفر الشيخ لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، وذلك بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ ورؤساء المدن والوحدات المحلية، ومديرية أمن كفر الشيخ، والحماية المدنية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للفروع والتحقق منها والتوصل الى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أصدرته اليوم، السبت، أنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة، وتم مصادرة 10 أطنان من الأخشاب المجهزة للحرق وجميع الخامات والمعدات المستخدمة وتم التحفظ عليها فى زمام الوحدة المحلية، مشيرة إلى أنه جارى استكمال أعمال اللجنة للقضاء تماما على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة .

وأشارت وزارة البيئة، إلى أنه قد سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة بتطويرها طبقا للاشتراطات البيئية التى يضعها قانون البيئة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وفروعها الاقليمية وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تسعى وزارة البيئة الى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئياً تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر2030.

ووافقت وزارة البيئة خلال الفترة الأخير، على 2 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتى ليصل إجمالى عدد النماذج التى تمت الموافقة عليها إلى 10 نماذج متوافقة من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتى، وتم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد 38 نموذج مطور تم الانتهاء من تركيبهم والانتاج الفعلى منهم ليصل إجمالى عدد النماذج المطورة 165 نموذج مطور، بالإضافة إلى عدد 7 مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط.











