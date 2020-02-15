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صور.. الأقصر تواصل فحص طلبة المدارس للكشف عن الأنيميا والتقزم

السبت، 15 فبراير 2020 10:28 ص
صور.. الأقصر تواصل فحص طلبة المدارس للكشف عن الأنيميا والتقزم فحص طلبة المدارس
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت فى مدارس محافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الإبتدائية، والتى أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنسقى الحملة كلا من الدكتور أحمد الخضري نائب مدير الفرع، والدكتورة رحاب علي مدير المكتب الفنى، حيث تابع الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعمال فعاليات المبادرة الرئاسية، لطلاب المرحلة الإبتدائية بمدرسة وادي الملكات الإبتدائية، حيث رافقه سعيد عبده مندوب وزارة التربية والتعليم للمتابعة، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفني للمبادرة بالأقصر.

وقال الشناوي عايد خلال جولته بالمدارس، أن فعاليات المبادرة الرئاسية إنطلقت يوم الإثنين 10 فبراير الجاري وتستمر حتى 9 مارس القادم لطلاب المدارس الإبتدائية بمدارس:- (وادي الملكات الابتدائية - مدرسة  طارق بن زياد الإبتدائية - مدرسة  أبوبكر الصديق الرسمية لغات - مدرسة أبو الحجاج الابتدائية)، وذلك من الصف الأول إلى السادس الإبتدائي، وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقرر بواسطة 12 فريق عمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى  بالأقصر.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على أنه سيتم استكمال باقى المدارس الابتدائية للمديرية خلال شهر مارس القادم، موضحاً أن الحملة القومية للمسح الطبي الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تعد إستكمالاً للمبادرات الرئاسية السابقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحملة تبدأ اليوم  الاثنين 10 فبراير وحتى 30 أبريل 2020 وتستهدف عدد ل 47625 طالب بعدد 61 مدرسة على مستوى الأقصر.

وكان قد صرح الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، أنه تم مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى، تقرر البدء في فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الإبتدائية، حيث أن تلك المبادرة تأتي فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم فحص حوالي 2225 طالب وطالبة في فعاليات تلك الحملة بمشاركة 12 فريق طبي بإجمالي حوالى 38 ألف و500 طالب بـ70 مدرسة ومعهد، كما وجه الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.

 

فحص طلبة المدارس بالأقصر(2)
فحص طلبة المدارس بالأقصر

فحص طلبة المدارس بالأقصر(3)
فحص طلبة المدارس بالأقصر
 

فحص طلبة المدارس بالأقصر(1)
فحص طلبة المدارس بالأقصر

 


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