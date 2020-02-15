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صراع "ستاربكس" أمام القضاء ضد شركة "ستار تريدنج" بسبب استخدام علامتها التجارية

السبت، 15 فبراير 2020 03:26 م
صراع "ستاربكس" أمام القضاء ضد شركة "ستار تريدنج" بسبب استخدام علامتها التجارية ستار بكس-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المرفوعة من شركة " ستاربكس" ضد شركة "سوبر ستار تريدنج"، بسبب استخدام علامتها التجارية، لتقديم ما يفيد بالطبع القانونى.
 
وأوضحت الدعوى رقم 848 لسنة 11 قضائية، أن شركة "ستاربكس كوربوريشن" وتعمل أيضاً  باسم "ستاربكس كوفى كمبنى"، اقامت دعواها القضائية ضد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفتهن و الشحات حبيب بهنساوى رمضان  شركة "سوبرستار تريدنج "، بسبب استخدام علامتها التجارية.
 
وطالبت الشركة فى دعواها بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم 271587 والمسجلة باسم المدعى عليها الثانية، للتسجيل بدون وجه حق ولسوء النية مع إلزامهم بالمصاريف والاتعاب.
 
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى شركة "ستاربكس" حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليهم حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
 
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعي إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها. 
 
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
 
وأوضحت المحكمة، أن مهمة الخبير تتلخص فى تقديم تقرير وافى عن الدعوى، وبيان وجود تعدى على العلامة التجارية محل التداعى من عدمه، وبيان وجود ضرر لشركة المدعية من عدمه، وتاريخ استخدام العلامة التجارية، وبيان وجود تعدى باى شكل عليها من عدمه، وتقديم  تقرير وافى عن التزام المدعى عليهم فى حفظ العلامات التجارية وعدم الاعتداء عليها من عدمه.
 
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المرفوعة من شركة " ستاربكس" ضد شركة "سوبر ستار تريدنج"، بسبب استخدام علامتها التجارية، لسند الوكالة الموديع عن الشركة المدعية، و ولتقديم مايفيد الطبع القانونى للمدعى عليه الثانى من رفع بيانات السجل التجارى إن وجد وصرحت بالإعلان.
 
 
 

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