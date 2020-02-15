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صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية عقب إطلاق صاروخين من غزة

السبت، 15 فبراير 2020 10:50 م
صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية عقب إطلاق صاروخين من غزة إطلاق صاروخ _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، مساء اليوم السبت، سقطا قرب إحدى المستوطنات الإسرائيلية فى منطقة غلاف غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله - فى بيان مقتضب - إنه تم رصد إطلاق صاروخين من القطاع، مما أدى إلى دوى صافرات الإنذار فى مستوطنة "كيسوفيم" شرق المحافظة الوسطى، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الصاروخين سقطا فى أراض خالية دون وقوع إصابات.

ويأتى إطلاق الصاروخين فى أعقاب حديث لوزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت للقناة 12 الإسرائيلية قال فيه "إنه منذ توليه منصبه فى وزارة الدفاع تم اغتيال 30 فلسطينيا"، مضيفا أنه خلال ولايته تراجع إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

 


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غزة

فلسطين

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