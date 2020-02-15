"سوبارو وتسلا" تستدعيان 84 ألف سيارة من الصين بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة

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أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، استدعاء شركتى "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات و"تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية أكثر من 84 ألف سيارة فى السوق الصينية بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة، وذكرت المصلحة – فى بيان، اليوم السبت، أن شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات ستستدعى 81260 سيارة تم بيعها فى السوق الصينية، موضحة أن الاستدعاء، الذى سيبدأ فى يوم 14 مارس، يشمل سيارات "فوريستير" المستوردة المصنعة بين 25 مارس 2013 و 25 ديسمبر 2015.

وأشارت مصلحة الدولة الصينية ، إلى أنه أثناء القيادة، قد يحدث تآكل فى وحدة التعليق الخلفى للمركبات المتأثرة أو تتعرض للكسر فى بعض الظروف، ما يؤثر على أداء السيارة واستقرارها، ويشكل مخاطر على السلامة، لافتة إلى أن "سوبارو" ستفحص وتصلح الأجزاء التالفة بجميع المركبات المتأثرة.

من جهتها، ستقوم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" باستدعاء 3183 سيارة من طراز "موديل إكس" فى الصين، بسبب وجود مخاطر السلامة، حيث يبدأ الاستدعاء يوم 7 يونيو القادم ويشمل سيارات "موديل إكس" المستوردة التى صنعت خلال الفترة بين 15 أبريل عام 2016 و 16 أكتوبر 2016.

وذكر مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن البراغى المستخدمة فى تثبيت محركات التوجيه فى صندوق التروس قد تتكسر أو تتآكل عند تعرضها لبيئة فيها نسبة أملاح عالية، ما يتسبب فى فقدان السيارات للقوة المساعدة فى التوجيه، ويزيد مخاطر السلامة، منوهة إلى أن الشركة المعنية ستستبدل الأجزاء المعيبة مجانا.