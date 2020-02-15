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سقوط موظف وراء ترويج طوابع مقلدة منسوبة لإحدى النقابات

السبت، 15 فبراير 2020 02:20 م
سقوط موظف وراء ترويج طوابع مقلدة منسوبة لإحدى النقابات المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت مباحث الأموال العامة و مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الهيئات والجهات الحكومية بالبلاد من ضبط موظف لقيامه بترويج طوابع مقلدة  منسوبة لإحدى النقابات.

 وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية  تفيد ظهور العديد من الطوابع المزورة المنسوبة لإحدى النقابات تستخدم فى العديد من الجهات الرسمية، وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص يتردد على أحد المقاهى بمنطقة الدرب الأحمر،

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بمنطقة الدرب الأحمر وتبين أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، وقام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية من بينها طوابع دمغات النقابة المشار إليها بفئاتها المختلفة "خمسة جنيهات ،عشرة جنيهات ، عشرين جنية، مائة جنية"، مستغلاً طبيعة عمله وقام ببيع وترويج تلك الطوابع على المترددين على محل عمله و الجهات الرسمية الأخرى بنطاق محافظتى القاهرة ،الجيزة  على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك والحصول على مبالغ مالية لنفسه وعثر بحوزته على ما يلى :

6  آلاف طابع من فئة المائة جنية ، عدد  7  آلاف طابع من فئة العشرون جنيها، عدد 9 آلاف طابع من فئة العشرة جنيها، 6 آلاف طابع من فئة الخمسة جنيها، وسيارة ملاكى خاصة بزوجته يستخدمها المذكور فى ترويج تلك الطوابع  .

وبفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومزيفة كلياً بإستخدام طابعة الحاسب الآلى ، بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى إليه وأضاف بقيامه بترويج تلك الطوابع المقلدة مقابل الحصول على قيمتها المادية وإنه تحصل عليها من شخص يعمل بأحد المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين " جارى تحديده وضبطه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان عامل أوهم  عددا من المواطنين باستثمار أموالهم في مشروع تجارى بإمبابة، واستولى منهم على 800 ألف جنيه وفر هاربا، إلا أن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، تمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من 6 أشخاص، أفادوا فيه بتعرضهم للنصب على يد عامل، استولى منهم على 800 ألف جنيه، بعد إيهامهم بمشاركته في مشروع تجارى.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن المتهم عامل بإحدى الشركات، سابق اتهامه في عدة قضايا، مارس النصب على الضحايا، بحجة مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية، عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية، بالمزاد العلنى من إحدى الشركات الاستثمارية، وتم رسو المزاد عليه خلافاً الحقيقة، نظير حصولهم على ربح مادى بتلك المشاركة التجارية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استغل عمله سابقا بإحدى الشركات الاستثمارية فى النصب على ضحاياه، مدعيا أنه مازال يعمل بالشركة، والهروب من محل إقامته لملاحقة ضحاياه له، وصدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه، وبالحصول على إذن من النيابة تم ضبط المتهم، أثناء هروبه بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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