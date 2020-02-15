سقوط تشكيل عصابى تخصص فى خطف هواتف المواطنين بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إشتبهت فى دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها ثلاثة أشخاص، أمكن إستيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (طبنجة صوت و7 طلقات صوت- سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة يد حريمى وبداخلها "مبلغ مالى، خاتم ذهب، ساعة يد، هاتفى محمول، بعض المتعلقات الشخصية").

وبمناقشتهم إعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وأضافوا بقيامهم بإرتكاب 4 حوادث سرقة.

تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية"(صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج)و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.