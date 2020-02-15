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سامح شكرى يستعرض مع وزير خارجية هولندا مستجدات القضية الفلسطينية

السبت، 15 فبراير 2020 02:15 م
سامح شكرى يستعرض مع وزير خارجية هولندا مستجدات القضية الفلسطينية سامح شكرى ونظيره الهولندى
كتب أحمد جمعة

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، "ستيف بلوك" وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية  للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

شكرى ووزير خارجية هولندا
شكرى ووزير خارجية هولندا

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتشعبة والممتدة بين البلدين، منوهاً بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة، ومعرباً عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح حافظ، أن الوزيرين تطرقا كذلك إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

 

 

 


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