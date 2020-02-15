سائق يطلق الأعيرة النارية فى مشاجرة اعتراضا على زواج والدته دون علمه بالساحل

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على سائق وخاله، لاتهامهما بإطلاق النار اعتراضا على زواج والدة المتهم الأول من أحد الأشخاص دون علمهما، بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده، ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد قیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري وبصحبته أخر بحوزته سلاح أبیض، أثناء تواجدھما أمام عقار بأحد الشوارع، بإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتھمين وتبین أنھما كلاً من "أ. ع" ، 21 سنة، سائق وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم ، 5 طلقات من ذات العیار وخاله " ا. م. ت" ، 36 سنة، سائق ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتھامه في 4 قضایا أخرھم 13568 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " وضبط بحوزتھ سلاح أبیض " سیف ".

وبمواجھتھما بالتحریات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء بقصد التشاجر مع كلاً من " م. ت" ، 44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثاني ) و زوجھا "إ. ف" ، 41 سنة، سائق لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني دون علمھما ، وأقر المتھم الأول بإطلاقھ أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزتھ أثناء المشاجرة " دون إصابات " و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النیابة العامة التحقیق.