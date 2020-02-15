زوج في دعوى نشوز: خانتني واتهمتنى بالتحرش بنجلتى لأتنازل عن شقتى وسيارتى

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد خروجها عن طاعته، واكتشافه حديثها غير الأخلاقي مع أحد أصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلهم صورا مخلة، ليقدم للمحكمة صورة ضوئية منها.

وأوضح الزوج: "5 سنوات قضيتها فى عش الزوجية برفقة من أحببتها، ولكن لم أدر أنها بتلك الأخلاق، ليصل بها الجبروت والبجاحة رغم خيانتها لى بمساومتى على ممتلكاتي ومنحها سيارتى وشقتى مقابل الطلاق، بعد أن شوهت سمعتى وأنهالت على بالاتهامات الأخلاقية".

تفاصيل القضية، كانت بتوجه الزوج ع.م.س، لتحرير بلاغ ضد زوجته يتهمها بالسب، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وطرده من منزله، وقدم مستندات تحتوى على رسايل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد باتهامه كذباً بالتحرش بطفلته.

وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "أن خلافات زوجية نشبت بينه وزوجته بعد إنجابها طفلته، لتتغير معاملتها، وتبدأ فى الإقدام على تصرفات غير أخلاقية، والحديث غير اللائق مع أصدقائه وأقاربه، لتنتهي زيجتهم بكارثة خيانتها له".

وتابع :" طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية وأخذ كل منها حقوقه، بعد أن تسببت فى خداعي، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويضا عن تطليقي لها، وطلبت أن أكتب لها الشقة وسيارتي باسمها، وعندما رفضت هددتنى بحرمانى من طفلتي، ظنا منها أنها تستطيع أن تسرقنى وتطلق للضرر وتأخذ حقوق ليس من حقها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.