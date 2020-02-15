روسيا تطالب تركيا بضمان أمن سائحيها وبعثاتها الدبلوماسية

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قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، إن روسيا طالبت السلطات التركية، أن تبذل كل ما فى وسعها لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والسياح الروس، وذلك بعد تلقى السفير الروسى لدى تركيا أليكسى يرخوف تهديدات مباشرة، وقال جروشكو للصحفيين، "الوضع الأمنى يقلقنا كثيرا، ونعوّل على السلطات التركية أن تفعل كل ما هو ضرورى لضمان أمن موظفى السفارة وليس الدبلوماسيين فقط"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف جروشكو، أن "هذا ينطبق على جميع المواطنين الروس بشكل عام، أنتم تعلمون أننا نراقب بعناية الوضع الأمنى فى جميع البلدان، لدينا قسم خاص مسؤول عن ذلك، وننشر على موقع وزارة الخارجية (الروسية) الإلكترونى بانتظام معلومات عن الوضع فى هذا أو ذاك البلد، مع التوصيات المناسبة".

وكان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف قد صرح، أمس الجمعة، بأن الكرملين واثق من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفى السفارة وكل شخص روسى هناك.

يذكر أن السفير الروسى لدى تركيا أليكسى يرخوف، كشف عن تلقيه تهديدات مباشرة بعد أن تفاقم الوضع فى إدلب السورية والذى تسبب فى "هستيريا" معادية لروسيا على شبكات التواصل الاجتماعى التركية.