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راكبة مغربية تشكر "مصر للطيران" بعد إنقاذ حياتها

السبت، 15 فبراير 2020 08:55 م
راكبة مغربية تشكر "مصر للطيران" بعد إنقاذ حياتها راكبة مغربية تشكر مستشفي مصر الطيران بعد إنقاذ حياتها
كتب محمود عبد الغنى

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تلقت مستشفى مصر للطيران، خطاب شكر من راكبة مغربية بعد نجاح العاملين بالمستشفى في إنقاذ حياتها، حيث كانت تعاني من نزيف حاد أثناء وصولها علي أحد طائرات الشركة القادمة من العاصمة السودانية الخرطوم في طريقها الي كازبلانكا. 
 
وقالت مصادر بمصر للطيران، أن الراكبة " مروة الصافي" حرصت علي توجيه خطاب شكر الي مستشفى مصر للطيران والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية لسرعة التعامل مع حالتها الصحية الصعبة، حيث كانت تعاني من نزيف شديد، و تم نقلها إلى مستشفى مصر للطيران، وتم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور هشام طاهر، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وتم السماح لها بالمغادرة بعد تحسن حالتها الصحية.
 
كان قد استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم السبت، أولى طائرات مصر للطيران الجديدة، بحروف تسجيل SU_GFJ من طراز إيرباص A320neo التي وصلت الي مطار القاهرة قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.
 
وتعتبر الطائرة واحدة من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل ٨ طائرات من طراز الإيرباص A320Neo و٧ طائرات من طراز الإيرباص A321Neo والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب" لتكون بذلك أول شركة تُشغل معا طرازي A320neo وA220 من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد  في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
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مصر للطيران

اخبار المطار

وزارة الطيران

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