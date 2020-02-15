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رئيس مدينة إسنا: بدء حملة فى طب العيون بالمجان بشعار "أطمن على عنيك"

السبت، 15 فبراير 2020 03:00 ص
رئيس مدينة إسنا: بدء حملة فى طب العيون بالمجان بشعار "أطمن على عنيك" كشف نظر-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم السبت، انطلاق حملة مكثفة فى مجال طب العيون تحت شعار حملة "أطمن على عنيك" تنظمها مستشفى العيون الدولي للكشف على أمراض العيون بالمجان، وذلك تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر ومجلس مدينة اسنا.

 

ويقول المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن تلك القافلة من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 15-2-2020 صباحا بمقر مجلس قروى الشغب، ويوم الأحد الموافق 16-2-2020 صباحا بمدينة إسنا بجوار السجل المدنى الجديد، مؤكدا أنه ستقوم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تقدم الجرعة الأولى من يوم الأحد 16-2 إلى الاربعاء 19-2-2020، وذلك للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه سوف يتم التطعيم بواسطة فرق تطعيم متحركة إلى المنازل وفرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ورعاية الطفل وعيادات الأحياء والحضانات بالمدينة، وكذلك توجد فرقة تطعيم بمستشفى إسنا التخصصي ومواقف السيارات وشارع أحمد عرابي، حيث أن الأطفال المستهدفين هم جميع الأطفال من ساعة الولادة حتى سن خمسة سنوات، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساءا للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أي موانع للتطعيم.

 

وكان قد أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه انتهت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي ستنطلق الأحد المقبل، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، وذلك من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.

 


الاقصر

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مدينة اسنا

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