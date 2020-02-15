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رئيس مجلس السيادة السودانى يرحب بقرار سلفا كير تقليل عدد الولايات

السبت، 15 فبراير 2020 05:10 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يرحب بقرار سلفا كير تقليل عدد الولايات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة السودان، بالقرار "البناء والشجاع" لرئيس وحكومة جنوب السودان، والذي قضى بالعودة إلى خيار الولايات العشرة في جمهورية جنوب السودان، لأجل استدامة وبناء السلام من خلال تكوين الحكومة الانتقالية وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان، اليوم ، السبت ، إن السودان إذ يرحب بهذه الخطوة العظيمة في مسيرة سلام الجنوب الشقيق، يحدوه الأمل في أن يعمل قادة وشعب دولة الجنوب، بصورة بناءة وتصالحية لتعزيز النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون.

وأصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت اليوم، قرارا جمهوريا بتقليص عدد الولايات إلى عشر ولايات بدلا عن اثنين وثلاثين ولاية، ما قد يسهل الوصول لتنفيذ اتفاق السلام.

 

 


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جنوب السودان

سلفا كير

مجلس السيادة السودانى

عبد الفتاح البرهان

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